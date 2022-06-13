Житель Попасной показал подвал, где три месяца прятался от обстрелов

Местный житель города Попасная показала корреспонденту телеканала «Известия» подвал, где он три месяца укрывался от обстрелов со стороны Украины.

Мужчина рассказал, что в подвале не всегда можно было спастись от осколков. На входе видны следы их попадания. Сейчас жители, которые укрывались в подвале, получают помощь военных.

Ранее в этот день из поселка Тошковка эвакуировали местных жителей. В эвакуации 13 июня принимали участие военные Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Уточняется, что украинские силовики несколько месяцев удерживали местных жителей в бомбоубежище шахты «Тошковское». Они пытались укрываться ими при наступлении защитников ЛНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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