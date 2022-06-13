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Житель Попасной показал подвал, где три месяца прятался от обстрелов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Местный житель города Попасная показала корреспонденту телеканала «Известия» подвал, где он три месяца укрывался от обстрелов со стороны Украины.

Мужчина рассказал, что в подвале не всегда можно было спастись от осколков. На входе видны следы их попадания. Сейчас жители, которые укрывались в подвале, получают помощь военных.

Обстрел гражданских объектов в Донецке заметили в ООН. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция
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Ранее в этот день из поселка Тошковка эвакуировали местных жителей. В эвакуации 13 июня принимали участие военные Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Уточняется, что украинские силовики несколько месяцев удерживали местных жителей в бомбоубежище шахты «Тошковское». Они пытались укрываться ими при наступлении защитников ЛНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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