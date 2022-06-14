Ключ света

Как многие и думали, Центральный банк России вновь опустил ставку 10 июня. И снова более агрессивно, чем предполагали инвесторы, — на 150 б.п., до 9,5%. ЦБ многократно заявлял, что текущая инфляция — это инфляция предложения, но не спроса. Есть проблемы с поставками товаров из-за рубежа, и рост цен в основном обусловлен этим. Регулятора по-настоящему беспокоит растущая неопределенность и слабые экономические перспективы.

Вот факторы, опираясь на которые Центральный банк РФ принимал решения. Последние данные по индексам PMI говорят нам о продолжительном тренде на спад экономической активности в России. В последнем месяце спад в экономике замедлился, но санкционное давление продолжает расти — как итог, сохраняется высокая неопределенность и вероятность того, что экономическая активность и дальше будет снижаться.

Еще один факт, который повлиял на решение Центрального банка, связан со снижением инфляции. В мае — начале июня рост цен заметно замедлился, а показатель в годовом выражении опустился до 17%. Нужно понимать, что частично снижение цен связанно с сезонным фактором. Например, овощи и фрукты сейчас дешевеют. Еще один фактор снижения инфляции — сильный рубль, хотя большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года мы вновь увидим рост курса доллара к рублю. А вот слабое потребление — это стабильный фактор, который сдерживает инфляцию (в нынешних условиях большая часть населения склонна к осторожному потреблению).

Крепкий рубль также повлиял на решение ЦБ. Если в марте-апреле экспортерам приходилось сдерживать курс USD/RUB, то сейчас правило конвертации валютной выручки экспортерами приостановлено, повышен порог вывода денежных средств за рубеж до $150 тыс. И снижение ставки — еще один инструмент, который притормозит укрепление рубля.

Финансовый сектор полностью стабилизировался с профицитом ликвидности более 2 трлн рублей и значительным притоком краткосрочных розничных депозитов. В то же время эта стабилизация сопровождалась ослаблением розничного кредитного портфеля. По данным Frank RG, в мае выдача розничных кредитов составила лишь 30% от прошлогоднего показателя: хотя неипотечные потребительские займы продемонстрировали некоторые признаки улучшения в мае, ипотечный сектор оставался слабым и сократился на 73% против минус 71% в апреле. Таким образом, снижение ключевой ставки может быть необходимым шагом для восстановления кредитования и, как следствие, экономической активности.

Задача Центрального банка — заставить экономику «шевелиться». Для граждан это означает следующее. Появится возможность более дешевого кредитования (в том числе ипотечного). Это повлияет на стоимость недвижимости, однако сразу мы этого не увидим. Хотя нужно помнить, что ЦБ одной из своих задач видит поддержание ипотечного рынка.

Снизится доходность банковских вкладов, а значит, часть денег будет перенаправляться на покупку недвижимости или фондовый рынок. Биржа России, в особенности долевой рынок (рынок акций), станет более привлекательной, поскольку дивидендная доходность 10–15% интересна, особенно за неимением альтернатив.

Представьте себя на месте инвестора, у которого заканчивается вклад, который приносил 22% годовых. Что дальше? После того как регулятор снизил ставку, банки вам предложат 8–9%. Прибавьте к этому новость о том, что ряд банков вводят комиссию за ведение валютных счетов. Многие пойдут на охоту за рублевыми доходностями на фондовый рынок.

В стандартных условиях это приводит к росту инфляции. Но сегодня увеличение цен в большей степени связано с дефицитом предложения. А если добавить факт крепкого рубля сегодня, можно говорить о росте покупательной способности граждан.

Хочется рассчитывать, что эти меры приведут к росту экономики и производства и как следствие увеличению доходов населения и снижению безработицы, но в нынешних условиях говорить об этом сложно. Существуют куда более серьезные вопросы, чем ключевая ставка.

Резюмируя, можно сказать, что действия Центрального банка скорее позитивно повлияют на рядового гражданина. А учитывая, что во всем мире идет цикл ужесточения денежно-кредитной политики, можно только порадоваться тому, что ЦБ удается снижать ставку.

Автор — старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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