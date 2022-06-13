В центре Донецка слышны новые взрывы после обстрела ВСУ

Донецк снова подвергся обстрелу украинских войск. В центре города слышны взрывы, передает в понедельник, 13 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В районе 17:52 мск украинские войска выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по направлению населенный пункт Орловка — Донецк. Под удары попали Ворошиловский и Киевский районы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку, как минимум одна цель поражена.

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города, что привело к возгоранию шести контейнеров. В результате обстрела погибли три человека, среди них — женщина и ребенок, еще несколько мирных жителей получили осколочные ранения и ожоги. Всего сообщалось о 18 пострадавших, в их числе двое детей.

В этот же день украинские боевики выпустили 10 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и еще 20 снарядов по Кировскому району. При обстреле загорелся газопровод возле АЗС по ул. Щорса и пострадало здание городской больницы.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. Он отметил, что за последние 10 дней обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Басурин подчеркнул, что таких «варварских» обстрелов не было в 2014, 2015 и 2016 годах.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов рынка в Донецке и инфраструктуры ДНР по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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