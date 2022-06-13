Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества
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- Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества
Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ 13 июня подписал президент страны Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточнила Поклонская в своем Telegram-канале, ее отставка связана с переходом на другую работу.
На должность замглавы Россотрудничества Поклонская была назначена в феврале. До этого она была назначена послом РФ в Кабо-Верде, но отказалась от должности. Также она была депутатом Госдумы РФ и прокурором Крыма.