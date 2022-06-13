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Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

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Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ 13 июня подписал президент страны Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнила Поклонская в своем Telegram-канале, ее отставка связана с переходом на другую работу.

На должность замглавы Россотрудничества Поклонская была назначена в феврале. До этого она была назначена послом РФ в Кабо-Верде, но отказалась от должности. Также она была депутатом Госдумы РФ и прокурором Крыма.

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