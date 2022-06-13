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ЕКА возобновило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии «ЭкзоМарс»

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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Европейское космическое агентство (ЕКА) и российская госкорпорация «Роскосмос» вернулись к обсуждению миссии «ЭкзоМарс». Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в пресс-службе организации.

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«У нас (с «Роскосмосом». — Ред.) состоялись обсуждения относительно миссии «ЭкзоМарс». Новая информация может появиться после заседания Совета Европейского космического агентства в среду, 15 июня», — сказал представитель пресс-службы «РИА Новости».

Накануне о возобновлении сотрудничества с ЕКА заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что миссия «ЭкзоМарс» может быть реализована в ближайшие несколько лет. По его словам, для запуска достаточно ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок», а запустить аппарат будет возможно в 2024 году.

Ранее, 18 марта, Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии «ЭкзоМарс-2022», марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

Весной 2012 года «Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте «ЭкзоМарс» по исследованию Марса. На фоне специальной военной операции РФ на Украине 28 февраля в Европейском космическом агентстве (EКА) сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций. Правящий совет агентства заявил, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

«ЭкзоМарс» (ExoMars) — совместная астробиологическая программа Европейского космического агентства и госкорпорации «Роскосмос» по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе. По программе уже был осуществлен запуск автоматической межпланетной станции. Первый запуск сотоялся 14 марта 2016 года ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур. Также запланирован запуск АМС «ЭкзоМарс-2022».

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