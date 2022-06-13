Военные Народной милиции ЛНР эвакуировали жителей Тошковки

Из поселка Тошковка эвакуировали местных жителей. В эвакуации 13 июня принимали участие военные Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что украинские силовики несколько месяцев удерживали местных жителей в бомбоубежище шахты «Тошковское». Они пытались укрываться ими при наступлении защитников ЛНР.

«Украинские боевики не выпускали их из подвала, открывая огонь по любому, кто пытался из него выйти. Военнослужащие НМ ЛНР выбили противника из промышленной зоны шахты и эвакуировали около 50 жителей Тошковки», — сказано в сообщении ведомства.

В числе эвакуированных много пожилых людей. Спасенные были доставлены в пункт приема беженцев в Первомайске.

Днем ранее сообщалось, что российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов ЛНР по просьбе местных жителей.

Отмечается, что лекарства собрала администрация воронежского города Россошь в ответ на просьбу жителей луганского села Лозно-Александровка, так как в населенный пункт долгое время не поставлялись медикаменты.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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