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Военные Народной милиции ЛНР эвакуировали жителей Тошковки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из поселка Тошковка эвакуировали местных жителей. В эвакуации 13 июня принимали участие военные Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что украинские силовики несколько месяцев удерживали местных жителей в бомбоубежище шахты «Тошковское». Они пытались укрываться ими при наступлении защитников ЛНР.

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«Украинские боевики не выпускали их из подвала, открывая огонь по любому, кто пытался из него выйти. Военнослужащие НМ ЛНР выбили противника из промышленной зоны шахты и эвакуировали около 50 жителей Тошковки», — сказано в сообщении ведомства.

В числе эвакуированных много пожилых людей. Спасенные были доставлены в пункт приема беженцев в Первомайске.

Днем ранее сообщалось, что российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили партию медикаментов в один из освобожденных населенных пунктов ЛНР по просьбе местных жителей.

Отмечается, что лекарства собрала администрация воронежского города Россошь в ответ на просьбу жителей луганского села Лозно-Александровка, так как в населенный пункт долгое время не поставлялись медикаменты.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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