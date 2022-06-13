В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян

В Великобритании выявили более 100 новых случаев оспы обезьян за последние три дня. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает национальное агентство по здравоохранению (UKHSA).

«Агентство выявило еще 104 случая оспы обезьян в Англии. Таким образом, по состоянию на 12 июня общее число подтвержденных случаев в Великобритании достигло 470», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в Соединенном Королевстве подтверждено 452 случая заболевания, 12 — в Шотландии, два — в Северной Ирландии и четыре — в Уэльсе.

В понедельник также сообщалось, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в Венесуэле. В министерстве здравоохранения республики рассказали, что носитель прибыл из столицы Испании. До этого пациент контактировал с двумя зараженными в Барселоне. Его немедленно изолировали и провели соответствующие анализы, которые показали положительный результат, пишет «Газета.Ru»

В конце прошлой недели, 10 июня, первый случай заражения опасным заболеванием зафиксировали в Аргентине. При этом вирус обнаружен у пациента, который не покидал страну в последнее время.

Ранее, 31 мая, глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об отсутствии стопроцентной уверенности в способностях сдержать распространение заболевания.

В России случаев заболевания оспой обезьян еще не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность его распространения в РФ как низкую. Между тем, в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Как отметил 26 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, основным резервуаром и переносчиком этого вируса являются грызуны, от них уже могли заразиться обезьяны. Также специалист добавил, что массовое распространение оспы среди людей может спровоцировать возникновение штаммов с повышенной вирулентностью, то есть способностью вируса вызывать болезнь. В таком случае опасность возрастает многократно.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.