После обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка пострадали по меньшей мере шесть человек. Первыми на помощь людям пришли военные, которые оказались рядом с домом, загоревшимся после атаки.

«Выпрыгивали [люди] с балкона, женщина выпрыгивала. Тут вообще ужас <…> Начало гореть, мы сразу прибежали сюда, крики. Мы попросили военных, пришли военные. Скорая оперативно сработала», — рассказала местная жительница.

Боец батальона «Русь» Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным «Паук» рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что люди, выпрыгивая из окон, получили травмы.

«Прилетел первый снаряд в этот дом. Пошло возгорание. Мы побежали сразу оказывать помощь. На ту сторону люди начали выпрыгивать с окон. Ребенок 14–15 лет где-то — с переломом таза. И мама его. Бабушка с осколочным ранением в таз», — сказал боец.

Ранее в 14:35 был ликвидирован пожар на Майском рынке в Буденновском районе Донецка. Из-за обстрелов со стороны ВСУ произошло возгорание шести контейнеров. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли три человека — мальчик 2011 года рождения и его мать, а также продавец в торговом павильоне. Еще 18 человек получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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