Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин своим указом свободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую. Документ 13 июня опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала она в своем Telegram-канале.

Поклонская была назначена заместителем главы Россотрудничества в феврале, напоминает «Газета.Ru». Тогда же Путин освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде.

Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что хотела заниматься дипломатической работой и училась в Дипломатической академии, после чего прошла стажировку в МИДе.

В январе в МИДе России заявили, что отъезд Натальи Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным причинам.

Ранее Поклонская работала депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. прокурора Республики Крым.