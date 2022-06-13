Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Президент Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин своим указом свободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую. Документ 13 июня опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Сама Поклонская сообщила, что ее отставка связана с переходом на другую работу.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала она в своем Telegram-канале.

Поклонская была назначена заместителем главы Россотрудничества в феврале, напоминает «Газета.Ru». Тогда же Путин освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде.

Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что хотела заниматься дипломатической работой и училась в Дипломатической академии, после чего прошла стажировку в МИДе.

В январе в МИДе России заявили, что отъезд Натальи Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным причинам.

Ранее Поклонская работала депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. прокурора Республики Крым.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022