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Мэр Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения

Мэр Святогорска Бандура согласился возглавить администрацию города после освобождения
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Фото: соцсети
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Мэр Святогорска Владимир Бандура в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным 13 июня в Донецке согласился возглавить администрацию города после его освобождения Вооруженными силами России и ДНР.

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Как заявил Пушилин, жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков.

«Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», — рассказал глава ДНР.

Он также отметил, что ранее мэр был вынужден скрывать свою точку зрения, чтобы уберечь жителей.

Бандура согласился на предложение Пушилина и выразил готовность «поднимать Святогорск».

Накануне глава ДНР заявил об обстрелах Святогорска со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, характер здешней местности такой, что противник, занимая высоту вокруг города, использует такую возможность для нанесения ущерба как инфраструктурным объектам, так и жителям.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Как пояснили в Кремле, в здачи спецоперации входит демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности Донбасса и РФ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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