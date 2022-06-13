Камера сняла выносящего тело убитого мальчика на Кубани отчима

Камера сняла, как отчим вынес в сумке тело убитого пятилетнего мальчика в Краснодарском крае. Видеозапись была опубликована на сайте СУ Следственного комитета РФ по региону 13 июня.

На кадрах видно, как мужчина быстро выносит из подъезда большую клетчатую сумку.

Также ведомство сообщило, что продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия также будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления. В ходе расследования уголовного дела будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье и установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — сказано в сообщении.

10 июня мать ребенка сообщила в полицию о «пропаже» сына. Девушка рассказала, во время отдыха на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидрострой малыш отошел от взрослых, чтобы покормить кошку, а затем пропал. На следующий день тело ребенка нашли в районе Пашковского переката.

Следователи установили, что историю о пропаже малыша выдумали его родители. По версии ведомства, мальчика 8 июня убил его 28-летний отчим. Мужчина в ходе конфликта ударил ребенка по голове, после этого вся семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что малыш умер. Мать мальчика вместе с мужем решили скрыть следы убийства: положили тело ребенка в сумку и вывезли его в лесополосу. Там семья вечером 10 июня инсценировала пикник, где якобы пропал их сын.

Отчима ребенка арестовали. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства мальчика.

Бабушка и дедушка погибшего малыша рассказали, что отчим и ранее поднимал руку на ребенка, заявляя, что тот не слушается.