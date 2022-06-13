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Минобороны заявило об уничтожении в ДНР большого количества техники ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили в Удачном большое количество вооружения ВСУ из поставок США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские военные в районе Удачного в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили ракетами большое количество вооружения и техники, доставленных украинским националистам из США и Европы. Об этом 13 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», — рассказал он журналистам.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Федоровки в Луганской Народной Республики (ЛНР) пункт временной дислокации иностранных наемников. Также две батареи реактивных систем залпового огня уничтожены в районе населенного пункта Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.

Ранее в этот день замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о фактическом блокировании Северодонецка после того, как 12 июня военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город и теперь у них два варианта: сдаться или умереть.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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