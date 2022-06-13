Музыканты группы «Земляне» попали в ДТП на пути из Херсона

Автобус с группой «Земляне», возвращавшейся из Херсона, попал в ДТП примерно в 30 километрах от Феодосии. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как отметил представитель компании, автобус съехал в кювет, проскочив между грузовиком и бетонным столбом. В результате никто не пострадал.

«Все целы, но пережили шок», — пояснили в пресс-службе.

Ранее, 10 июня, сообщается, что футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, один из игроков госпитализирован. Спортсмены ехали на двух автобусах, водитель первого из них потерял контроль над управлением, что привело к аварии.