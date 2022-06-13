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В Крыму сравнили Байдена со шкодливым ребенком

Глава парламента Крыма Константинов сравнил Байдена со шкодливым ребенком
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден ведет себя как шкодливый ребенок, который пытается переложить ответственность на других. Такого мнения придерживается глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Так он прокомментировал слова американского лидера, обвинившего своего украинского коллегу Владимира Зеленского в затянувшемся конфликте.

«Что же касается вопроса об ответственности за происходящее, то здесь американский президент ведет себя как шкодливый ребенок, пытающийся перевести стрелки на всех вокруг, лишь бы не брать ответственности на себя. То у него [экс-президент США Дональд] Трамп во всем виновен, то [президент РФ Владимир] Путин в США налоги вводит, то вот — Зеленский не слушается», — написал Константинов в своем Telegram 13 июня.

Как убежден глава крымского парламента, американские власти «разгоняли» Украину навстречу России, делая столкновение неизбежным.

«И действительно они планировали его на февраль-март. Сейчас уже достаточно фактов и даже документов, свидетельствующих об этом. Но Зеленский до последнего не хотел убиваться, сопротивлялся, барахтался. Но изменить что-либо было не в компетенции марионетки», — заявил Константинов.

11 июня Байден заявил, что у США не было никаких сомнений в начале спецоперации России по защите Донбасса, о чем он лично предупреждал Зеленского. Однако тот «не желал этого слышать, как и многие люди».

На Украине не согласились с высказыванием американского лидера. Как заявил представитель президента Украины Сергей Никифоров, до обострения ситуации американский и украинский лидеры многократно созванивались, а Киев просил ввести превентивные меры против Москвы. По его словам, именно партнеры Украины «не хотели слышать» Киев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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