В СФ прокомментировали предложение передать Украине ядерное оружие

Заявления о возможности передачи Украине ядерного оружия лежат за гранью реальности и граничат с расстройством ума. Об этом 13 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее экс-глава МИД Польши, экс-министр обороны страны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.

«Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать», — написал Джабаров в Telegram-канале.

По мнению сенатора, подобные высказывания похожи на заявления человека, «не вполне адекватного».

«Он (Сикорский. — Ред.) не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания», — отметил Джабаров.

Он также заявил, что Запад уже неоднократно закрывал глаза на исполнение взятых на себя обязательств, в том числе по международному сотрудничеству, однако сейчас речь идет о коллективной безопасности.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Сикорский своими высказываниями втягивает народ Польши в ядерный передел мира.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также указал на то, что депутат Европарламента провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Володин посоветовал экс-главе МИД Польши сдать свой мандат и отправиться на обследование к психиатру.

Член Совета Федерации Андрей Климов отметил, что предоставление ядерного оружия Киеву может повлечь большую беду. По его словам, Сикорский, по сути, предлагает нарушить соглашение о нераспространении ядерного оружия и осознанно занимается провокациями.

Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.