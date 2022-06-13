Карта спецоперации на Украине 13 июня

Продолжение: карта спецоперации на Украине 12 июня 2022 года.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июня можно в материале «Известий».

По данным Минобороны России, за минувшие сутки российские военные в районе Удачного в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили ракетами большое количество вооружения и техники, доставленных украинским националистам из США и Европы. Также были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников в Луганской Народной Республике (ЛНР) и две батареи реактивных систем залпового огня в Харьковской области и ЛНР.

Ранее в этот день замначальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о фактическом блокировании Северодонецка после того, как ВСУ подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».