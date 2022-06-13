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В Узбекистане шестилетний мальчик почти сутки провел в артезианском колодце

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Фото: скриншот видео
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Шестилетний мальчик в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана почти сутки провел в узком артезианском колодце. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба МЧС страны в Telegram-канале.

Отмечается, что накануне в 14:01 (12:01 мск) на телефон дежурной службы спасения поступил звонок от жителя Чирокчинского района о том, что его сын упал в безводный артезианский колодец глубиной 25 м. Диаметр скважины — 20 см.

«В результате спасательной операции ребенок был извлечен из колодца сегодня в 10:25 (8:25 мск). Состояние ребенка удовлетворительное», — сказано в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном спасательными службами, виден огромный котлован, вырытый в стороне от скважины. Судя по кадрам, мальчика извлекли с глубины, сделав боковое отверстие в артезианском колодце.

Ранее, 1 февраля, в Марокко пятилетний ребенок упал в сухой колодец глубиной 32 метра. Спасательная операция проводилась на протяжении пяти дней. Марокканские СМИ передавали, что ребенок получил травму головы. На месте происшествия работали спасатели и топографы, которые определяли точное местонахождение ребенка. 5 февраля мальчика удалось достать из глубокого колодца. Позже в заявлении королевского дворца говорилось, что ребенок скончался.

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