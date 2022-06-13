В ДНР заявили о фактическом блокировании Северодонецка

Северодонецк фактически блокирован после того, как 12 июня военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. Об этом 13 июня сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город.

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались [в Северодонецке] навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сообщил Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

12 июня посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия. По словам дипломата, боевики выдвигают требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Мирошник подчеркнул, что такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут.

До этого, 10 июня, жители Северодонецка рассказали корреспонденту «Известий» о постоянных обстрелах со стороны ВСУ. Горожане сообщили, что вынуждены прятаться в подвалах. Также они подчеркнули, что украинские войска периодически целенаправленно стреляют по мирным жителям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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