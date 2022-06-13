Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны заявило об уничтожении в ДНР большого количества техники ВСУ
Политика
Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества
Мир
Клинтон раскритиковала призыв Макрона «не унижать» Россию
Мир
В ДНР заявили о фактическом блокировании Северодонецка
Мир
Следственный комитет РФ расследует взрыв в Мелитополе
Мир
В Запорожье заявили об обнулении кредитов перед украинскими банками
Мир
В Иране заявили о желании Запада обойти собственные санкции против России
Мир
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Анкаре из-за смерча
Мир
В Запорожье рассказали о переходе спецслужб Украины к тактике террора
Экономика
Курс иены по отношению к доллару достиг минимума за более чем 20 лет
Мир
Пушков назвал остановку «Северного потока – 2» крупнейшим провалом Меркель
Сюжет:

В ДНР заявили о фактическом блокировании Северодонецка

Басурин: Северодонецк фактически блокирован после того, как ВСУ подорвали соединяющий с Лисичанском мост
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северодонецк фактически блокирован после того, как 12 июня военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском. Об этом 13 июня сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Скидка на «Азот»: риск экокатастрофы сдерживает полное взятие Северодонецка
Что увидел корреспондент «Известий», приблизившись к передовым позициям на минимальное расстояние

По его словам, украинские военные лишились возможности покинуть город.

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались [в Северодонецке] навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — сообщил Басурин участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

12 июня посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия. По словам дипломата, боевики выдвигают требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Мирошник подчеркнул, что такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут.

До этого, 10 июня, жители Северодонецка рассказали корреспонденту «Известий» о постоянных обстрелах со стороны ВСУ. Горожане сообщили, что вынуждены прятаться в подвалах. Также они подчеркнули, что украинские войска периодически целенаправленно стреляют по мирным жителям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022