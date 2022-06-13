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Следственный комитет РФ расследует взрыв в Мелитополе

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Фото: РИА Новости
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Следственный комитет России расследует взрыв возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 июня.

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«Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса», — сказано в сообщении.

Взрыв в Мелитополе произошел накануне, в результате пострадали четыре человека, в том числе 15-летняя девушка. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания ГУ МВД. Местные власти квалифицировали инцидент как теракт, указав на причастность украинских боевиков.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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