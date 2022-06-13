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Глава МИД Литвы Ландсбергис выразил разочарование в связи с прогрессом спецоперации РФ

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Информация о продвижении российских войск на Украине в ходе спецоперации заставляет сомневаться в том, что у Киева есть шанс одержать верх. Такое мнение выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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«Украинцы не могут отстоять линию соприкосновения. Так что шансы на то, что Россия не потерпит поражения, всё же весьма высоки. Да, они ослаблены санкциями и огромными потерями на поле боя, но они в состоянии это выдержать», — отметил он в интервью для Foreign Policy.

По словам министра, в текущих обстоятельствах у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не остается возможности изменить ход противостояния. И даже военная поддержка со стороны союзников не дает четких гарантий.

Также Ландсбергис заявил, что успехи Москвы и возможность противостоять давлению ставят Запад в непростую и рискованную геополитическую ситуацию.

Ранее, 7 июня, итальянский журналист Марко Травальо заявил, что Россия демонстрирует явное превосходство над ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса, несмотря на заверения западных СМИ в обратном. Обозреватель раскритиковал публикации, авторы которых, по его мнению, распространяют ложную информацию о российской армии.

2 июня профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill признал, что победа Украины над Россией невозможна, поскольку формирования ВСУ несут огромные потери и слабеют с каждым днем,.

По его словам, в таких условиях возможен только один вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина. Этот сценарий неизбежно осуществится и станет поражением для Киева, но удовлетворит геополитические интересы Москвы — нейтрализует Украину вне геополитической сферы НАТО и геоэкономической орбиты ЕС.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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