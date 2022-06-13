Глава МИД Литвы Ландсбергис выразил разочарование в связи с прогрессом спецоперации РФ

Информация о продвижении российских войск на Украине в ходе спецоперации заставляет сомневаться в том, что у Киева есть шанс одержать верх. Такое мнение выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Украинцы не могут отстоять линию соприкосновения. Так что шансы на то, что Россия не потерпит поражения, всё же весьма высоки. Да, они ослаблены санкциями и огромными потерями на поле боя, но они в состоянии это выдержать», — отметил он в интервью для Foreign Policy.

По словам министра, в текущих обстоятельствах у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не остается возможности изменить ход противостояния. И даже военная поддержка со стороны союзников не дает четких гарантий.

Также Ландсбергис заявил, что успехи Москвы и возможность противостоять давлению ставят Запад в непростую и рискованную геополитическую ситуацию.

Ранее, 7 июня, итальянский журналист Марко Травальо заявил, что Россия демонстрирует явное превосходство над ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса, несмотря на заверения западных СМИ в обратном. Обозреватель раскритиковал публикации, авторы которых, по его мнению, распространяют ложную информацию о российской армии.

2 июня профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill признал, что победа Украины над Россией невозможна, поскольку формирования ВСУ несут огромные потери и слабеют с каждым днем,.

По его словам, в таких условиях возможен только один вариант исхода событий: фрагментированная и разделенная Украина. Этот сценарий неизбежно осуществится и станет поражением для Киева, но удовлетворит геополитические интересы Москвы — нейтрализует Украину вне геополитической сферы НАТО и геоэкономической орбиты ЕС.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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