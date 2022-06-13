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Пушков назвал остановку «Северного потока – 2» крупнейшим провалом Меркель

Сенатор Пушков: остановка реализации «Северного потока – 2» стала крупнейшим провалом политики Меркель
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Остановка сертификации «Северного потока — 2» стала крупнейшим провалом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил 13 июня российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, Меркель несет ответственность за нынешний кризис, поскольку она «втянула Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России».

«В итоге детище Меркель «Северный поток — 2», в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это и был самый крупный провал германского политика «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».

Ранее, 2 июня, Меркель публично поддержала действия украинской администрации. Также бывший канцлер Германии добавила, что Киев имеет право на самооборону.

До этого, 10 июня, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что Германию ждут трудности в сфере энергетики из-за отказа от российских энергоресурсов и, в частности, «Северного потока — 2».

В этот же день глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы. При этом, по словам министра, власти подготовили два компенсационных пакета.

19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время вряд ли будет запущен. Он напомнил, что проект заморозили по политическим мотивам и по той же причине его вряд ли введут в строй.

14 мая посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту газопровода «Северный поток — 2» вернутся. По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Он пояснил, что в любой момент может начаться поставка топлива в инфраструктуру Германии. В то же время в министерстве экономики Германии заявили, что проект фактически умер после начала спецоперации по защите Донбасса.

1 марта в Европе заявили о необходимости Nord Stream 2 (оператор «Северного потока — 2») объявить себя банкротом. 11 мая стало известно, что швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод проходит от России до ФРГ по дну Балтийского моря. Протяженность — более 1200 км.

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