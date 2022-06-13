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Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России

Глава МИД Чехии Липавский обвинил Макрона в непонимании сути проблемы из-за высказывания о РФ
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Фото: REUTERS/Francois Mori/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает суть проблемы, говоря о том, что Россию нельзя унижать. Об этом в понедельник, 13 июня, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве всё равно, как Россию воспринимают на Западе», — сказал он в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Ранее, 3 июня, французский лидер заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.

Тогда же президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

7 июня Марин Ле Пен, экс-кандидат в президенты Франции на апрельских выборах, согласилась с позицией действующего главы государства Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать. По ее словам, необходимо продолжать поддерживать с ней диалог по ситуации на Украине.

О необходимости диалога с Россией ранее заявляли и в МИДе Французской Республики. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая сказала, что Париж поддерживает диалог с Москвой, чтобы работать вместе по конкретным вопросам.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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