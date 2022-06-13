Пушков указал на сдвиг в позиции Запада по Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков 12 июня прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки для восстановления мира в стране.

По мнению сенатора, слова генсека НАТО свидетельствуют о «сдвиге» в позиции Запада по Украине.

«В ряде европейских столиц уже осознали, что Украина не способна одержать победу, и продумывают варианты выхода из кризиса», — отметил Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Давосском форуме уже призвал Киев к уступкам Москве ради предотвращения конфликта на Украине.

Кроме того, схожей позицией поделился крупный американский эксперт Эдвард Латтвек, подчеркнул сенатор.

При этом, по его словам, другие страны «делают ставку на максимальное затягивание конфликта».

12 июня Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки.

Ранее в этот день итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные государства не должны допускать эскалации конфликта на Украине, даже если для этого придется пойти на сделку с Россией.

Также в воскресенье экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал учитывать интересы России в контексте урегулирования украинского кризиса. Он пояснил, что это необходимо для сохранения международного благополучия в будущем.

В этот же день в Канаде подтвердили, что некоторые страны Запада призывают Украину уступить часть территорий, для того чтобы положить конец изнурительной конфронтации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский счел, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта. Он также отметил, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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