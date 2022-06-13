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Смертность от COVID-19 в мире опустилась до уровня весны 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Впервые за два года смертность от коронавирусной инфекции составила менее 10 тыс. человек в неделю. Это следует из данных, полученных ТАСС.

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Отмечается, что, в соответствии с последними подсчетами, за последние семь дней из-за последствий COVID-19 умерли 9,6 тыс. человек, что является минимальным показателем с весны 2020 года.

Кроме того, число заболевших по всему миру уже вторую неделю не превышает 3,1 млн. Однако еще в конце мая пациентов с COVID-19 было в два раза меньше.

Ранее, 5 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России пандемия COVID-19 еще полностью не отступила. Он подчеркнул, что в стране достаточно высокий уровень заболеваемости, поэтому рекомендация ревакцинироваться раз в полгода по сей день актуальна.

28 мая заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предположила, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в европейских странах, может дойти и до России. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

Иммунолог Николай Крючков 26 мая заявил о возможной волне коронавируса в России во второй половине сентября. По его словам, летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной — будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение.

22 мая Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на фоне снижения тестирований на наличие инфекции COVID-19 рост заболеваемости коронавирусом наблюдается почти в 70 странах мира. На открывшейся 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве гендиректор ВОЗ призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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