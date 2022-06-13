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16 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Азербайджане

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Фото: APA
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В Азербайджане 16 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает азербайджанское агентство APA.

Отмечается, что инцидент произошел на дороге Баку–Шамахы.

По данным агентства, пассажирский автобус Mercedes съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

«В автобусе на момент ДТП находилось 55 пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились учителя и учащиеся средних школ, а также родители детей. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее, 10 июня, сообщается, что футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, один из игроков госпитализирован. Спортсмены ехали на двух автобусах, водитель первого из них потерял контроль над управлением, что привело к аварии.

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