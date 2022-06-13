Генсек НАТО признал необходимость территориальных уступок Украины на пути к миру

Урегулирование конфликта на Украине — реальная перспектива, однако для этого Киеву, вероятно, придется пойти на уступки. С таким заявлением в воскресенье, 12 июня, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — пояснил он в ходе пресс-конференции.

Также Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что вооруженные силы стран НАТО не участвуют в сражениях, поскольку альянс не приемлет расширения зоны конфликта.

Днем ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что западные государства — в призывах к Киеву уступить часть территорий на фоне затянувшегося напряжения.

С другой стороны, 7 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не давить на Украину и не принуждать к мирному соглашению на невыгодных условиях.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию во что бы то ни стало ради скорейшей деэскалации конфликта.

До этого американский обозреватель Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории и согласиться на нейтралитет в противостоянии между Западом и Россией.

В свою очередь, 13 мая Зеленский заявил, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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