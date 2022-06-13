В Екатеринбурге мужчина в парке зарезал прохожего

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей в парке. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает URA.RU.

Отмечается, что инцидент произошел возле ЖК «Ольховский парк».

По предварительным данным, в результате нападения убит один человек, еще один — ранен.

«Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала очевидец.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 12 июня сообщалось, что пенсионеров, которых нашли мертвыми после пожара в частном доме в Сергиевом Посаде, ранее убили. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что мужчину и женщину зарезали, а затем подожгли их дом.