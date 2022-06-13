Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в понедельник, 13 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили боевые заслуги старшего сержанта Юрия Лобанова, под командованием которого мотострелковое отделение успешно выполнило задачу по обеспечению безопасности перемещения колонны с боеприпасами для РСЗО «Ураган», несмотря на пулеметный и минометный огонь со стороны противника.

Колонна с российской техникой подверглась атаке на подходе к передовым позициям. Сержант Лобанов сумел оперативно оценить ситуацию: он переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под обстрела.

Даже будучи отрезанным от основных сил, Лобанов доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов. За мужество сержант был награжден медалью Суворова.

Также в МО рассказали о высоком профессионализме, который проявил майор Максим Чорный при организации движения техники в район непосредственного соприкосновения с противником.

Чорный был назначен старшим колонны и в ходе марша был вынужден вступить в противостояние с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря умелыми действиями офицера колонну техники удалось вывести из боестолкновения с минимальными повреждениями.

По прибытии в пункт назначения майор организовал связь с командованием группировки, благодаря чему получилось доложить информацию о районе обнаружения вражеской группировки. После этого силами артиллерии были ликвидированы скопление техники и живая сила противника.

Кроме того, в Минобороны сообщили о смелых и решительных действиях старшего лейтенанта Рафаила Аскерова. Под его командованием взвод гвардии осуществлял оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта. Аскеров развернул сеть блокпостов для обеспечения безопасного прохождения российских военных колонн, а также для отражения потенциальных атак противника.

Старший лейтенант в ходе одной из проверок вычислил диверсантов, осуществлявших видеосъемку районов расположения позиций. Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб.

Спустя некоторое время националисты предприняли попытку штурма освобожденного населенного пункта. Аскеров и его подчиненные в течение двух суток сдерживал натиск врага. После очередного обстрела старший лейтенант получил тяжелое ранение руки, однако продолжил руководить отражением атаки. За героизм, проявленный в ходе специальной операции, Рафаил Аскеров был награжден орденом Мужества.

Накануне стало известно, что экипаж фрегата Черноморского флота России выпустил четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам инфраструктуры ВСУ. Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по стратегическим целям.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Калибр» был уничтожен крупный склад американских и европейских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

Кроме того, истребительной авиацией были сбиты два украинских самолета Су-25 в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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