Британские ученые нашли связь между необщительностью и развитием деменции

Более изолированные люди чаще сталкиваются с риском развития деменции. К такому выводу пришли британские ученые, сообщается на портале Science Daily.

Как следует из публикации, у менее общительных людей риск развития деменции в пожилом возрасте значительно выше, чем у более социализированных.

Это связано с тем, что общение влияет на изменения в структурах мозга, отвечающих за память и когнитивные функции.

В своем исследовании ученые проанализировали данные нейровизуализации более чем 30 тыс. человек. Результаты показали, что у социально изолированных людей меньше объем серого вещества в областях мозга, отвечающих за память и обучение.

Так, у необщительных людей вероятность развития деменции увеличивается на 26%.

Авторы подчеркивают, что речь идет об объективной социальной изоляции, а не о субъективном чувстве одиночества.

Как сообщалось ранее, 18 марта, японские ученые установили: пропуск утреннего приема пищи повышает риск развития деменции. Так, специалисты в течение шести лет наблюдали за 525 людьми в возрасте старше 65 лет. Ученые пришли к выводу, что деменция встречалась в четыре раза чаще у тех, кто пренебрегал завтраком.

В ходе исследования также удалось выявить опасность быстрых перекусов вместо полноценного приема пищи. Было установлено, что такая вредная привычка увеличивает риск приобретенного слабоумия в 2,7 раза.