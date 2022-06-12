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Суд в Нидерландах вынес наказание полузащитнику ФК «Спартак» Промесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Нидерландский суд обязал полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса выплатить денежную компенсацию собственному двоюродному брату, на которого, по версии следствия, футболист в 2020 году напал с ножом. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Het Parool.

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Отмечается, что размер компенсации пока не определен. Также футболисту будет необходимо оплатить судебные издержки.

По данным портала ad.nl, адвокат футболиста подал апелляцию на судебное решение.

Ранее, 13 декабря 2020 года, адвокат Промеса Мано Алмоес заявил, что футболист не мог участвовать в инциденте со своим родственником, который получил ножевые ранения, так как его не было на месте во время нападения.

В этот же день Квинси Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату.

Инцидент произошел в конце июля. Футболист устроил семейный праздник в провинции Абкауд. На вечеринке он якобы поссорился с одним из членов семьи и несколько раз ударил его ножом. Подчеркивается, что пострадавший заявил о нанесении ему ножевых ранений лишь месяц назад, после чего полиция начала расследование. Другие подробности инцидента не приводятся.

За московский «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. В августе 2018 года он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019 году его перекупил «Аякс». С 2021 года Промес снова играет за московский клуб «Спартак».

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