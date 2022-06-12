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В Москве прошел праздничный салют в честь Дня России

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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10-минутный праздничный салют в честь Дня России в воскресенье, 12 июня, отгремел на ВДНХ в Москве. Залпы стартовали в 22:00.

Посмотреть на салют приехали сотни жителей и гостей столицы.

Ранее на Красной площади прошел большой концерт с участием звезд российской эстрады, посвященный героям Отечества.

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Ранее в этот день президент Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Он отметил, что сейчас россиянам важно быть сплоченными.

Глава государства отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей российской истории и были оставлены предками в завещание.

12 июня россияне отмечают государственный праздник — День России. Масштабные праздничные события прошли на Красной площади и во многих столичных парках.

В честь Дня России ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) организовал праздничный концерт в Луганской области. В концертную программу вошли известные хиты, русские народные и советские песни, а также произведения военно-патриотической направленности, которые прежде были запрещены в регионе.

Кроме того, выступления российских артистов прошли в Херсонской и Запорожской областях.

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