Знак преткновения: за тару с символами запрещенных соцсетей требуют гарантий

Сети Metro cash&carry и «Азбука вкуса» запросили гарантий производителей, которые будут поставлять на прилавки товары с символикой Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной экстремистской в РФ). Ритейлеры хотят, чтобы в случае проблем с контролирующими органами поставщики оплатили возможные штрафы и другие убытки. Об этом «Известиям» рассказал источник на продовольственном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли уточнили изданию, что вопрос о символике этих компаний не решен: существует правовая неопределенность. Поэтому если производители будут поставлять новые товары в упаковке с символикой Meta, то им следует взять на себя ответственность, согласны в бизнес-объединении. Производители уверены, что ситуация с юридической точки зрения уже решена: регуляторы сообщали, что компании могут распродать уже выпущенную тару со ссылками на американские социальные сети.

Отвечают поставщики

Metro cash&carry и «Азбука вкуса» запросили гарантийные письма у производителей, которые поставляют товары с символикой Facebook и Instagram. Торговцы требуют, чтобы партнеры согласились: если из-за их товаров возникнут проблемы с регуляторами, то поставщики оплатят все последствия. Например, штрафы, конфискованные товары. Об этом «Известиям» рассказал источник на продовольственном рынке.

Издание направило запросы в X5 group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Окей», «Ашан», «Азбуку вкуса» и Metro.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров) отметили, что относительно символики запрещенных соцсетей сейчас существует правовая неопределенность. В организации подчеркнули: важно распродать продукцию в таре, которую произвели до судебного решения относительно Meta. Но если изготовители будут поставлять сетям новую продукцию с символикой американской компании, то не стоит перекладывать ответственность на розницу, уверены в АКОРТ.

Международные производители, которые входят в ассоциацию «Русбренд», уже столкнулись с такими требованиями ритейлеров, сказал «Известиям» исполнительный директор организации Алексей Поповичев.

— Позиция некоторых сетей вызывает сожаление. Ведомства и Генпрокуратура дали ясные разъяснения: наличие на упаковке товаров логотипов сервисов, принадлежащих корпорации Meta, не является нарушением. Однако по непонятным причинам торговые сети игнорируют эти разъяснения, а также выдвигают к поставщикам избыточные требования.

Можно и нельзя

В начале марта Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской: компания изменила свою политику в отношении призывов к насилию в соцсетях. В конце месяца столичный Тверской суд запретил в России деятельность сетей Facebook и Instagram, которые принадлежат платформе. Суд не стал публиковать текст решения по этому делу. Поэтому производители и сети обратились в Генпрокуратуру, Минэкономразвития, Минпромторг и Роскомнадзор с вопросом, законна ли печать логотипов этих социальных сетей на упаковке товаров. Плюс компании попросили не наказывать их, пока продается продукция в уже выпущенной упаковке. У изготовителей были значительные запасы тары с такой символикой, от которой они не хотели отказываться на фоне серьезных проблем с импортом упаковки.

Позже Минэкономразвития, Роскомнадзор и московская прокуратура уточнили, что поставщики могут использовать на пачках логотипы социальных сетей без дополнительных указаний или описаний. Но это касается только уже произведенной тары. Плюс регуляторы отметили, что будет правильным, если изготовители откажутся от информационных материалов с логотипами и адресами американских компаний в интернете.

Торговля получила от Минпромторга другие рекомендации. Сети должны любым способом размещать информацию о продаже товаров с упаковкой, на которой есть символика соцсетей Facebook и Instagram. Ведь законодательство предусматривает ответственность за распространение символики экстремистской организации. «Таким образом, всякое упоминание об экстремистской организации в публичном пространстве должно сопровождаться примечанием о запрете ее деятельности организации в РФ», — заключил Минпромторг в своем документе. Сообщать о такой символике можно на ценниках, торговых стеллажах, полках, витринах и так далее.

На сайтах компаний уже давно нет атрибутики или символики американских социальных сетей экстремистской организации, запрещенной в России, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Она максимально исчезла и с упаковки, то есть вся новая тара производится без логотипов американских платформ.

За размещение в рознице товаров с символикой запрещенных в РФ социальных сетей торговлю можно привлечь по ст. 20.3. КоАП, предусматривающей ответственность за пропаганду или публичную демонстрацию символики экстремистской организации, сказал «Известиям» глава направления юридической компании a.t.Legal Вадим Резниченко. За это правонарушение для юрлиц установлены максимальные штрафы в 50 тыс. рублей плюс конфискация предмета правонарушения. Торговые сети решили подстраховаться и потребовать от поставщиков гарантийные письма, по которым штрафы уплатят именно поставщики, полагает юрист.

Но административная ответственность носит личный характер, ее нельзя переложить с сети на другое лицо, подчеркнул специалист. Эксперт усомнился в законности и эффективности схемы, при которой производители товаров будут возмещать торговым сетям убытки.