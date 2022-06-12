Флагманский ресторан обновленного McDonald’s «Вкусно — и точка» открылся в Москве

В Москве и Подмосковье 12 июня открылись первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald's под новым названием «Вкусно — и точка».

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно — и точка», — заявил журналистам гендиректор компании в России Олег Пароев.

Сотрудники компании до последнего не знали, как будут называться новые рестораны быстрого питания, в которых им предстоит работать, им самим сообщили их буквально за пять минут до открытия заведений.

По словам Пароева, над названием, которое придет на смену привычного McDonald's, в компании думали долго, и хотели сделать его простым и понятным для посетителей всех подобных 850 заведений в России.

Пароев также рассказал, что производитель брендов Coca-cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Поэтому в меню новой сети «Вкусно — и точка» будут другие газированные напитки. Поэтому сеть питания быстрого обслуживания рассматривает новых партнеров для сотрудничества на конкурсной основе. Среди них — компания PepsiCo с одноименным флагом, производитель «Черноголовка» и другие компании. Кроме того, обновленный McDonald’s в России не будет вводить в меню алкоголь, как и раньше.

Как заявил корреспонденту «Известий» новый владелец компании Александр Говор, в скором времени планируется не только открыть все 850 ресторанов в РФ, но и развивать сеть далее. В ближайшее 5–6 лет, по его словам, число ресторанов планируется увеличить до 1000. Меню в них осталось в целом прежним, однако из названий блюд теперь исчезла приставка «мак». Кроме того, блюда «Биг Мак» и «Мак Флури» исчезли совсем.

Ранее в этот день в Москве образовалась очередь из посетителей, желающих побывать во вновь открывшемся McDonald's в районе станции метро «Пушкинская». Он начал свою работу в 12:00.

Владелец сети ресторанов, которая ранее называлась McDonald's, Александр Говор тогда же заявил корреспонденту «Известий», что купил компанию у американцев за символическую плату. На уточняющий вопрос о том, был ли это 1 рубль, доллар или евро, он отвечать не стал, сославшись на договор о неразглашении информации.

Новым логотипом фастфуд-ресторанов, как известно, стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

Днем ранее Говор заявил о своих планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю. По его словам, за полтора-два месяца будут открыты все 850 заведений сети. Заведения быстрого питания сначала откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.