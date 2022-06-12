Путин назвал российский народ единым, мощным и непобедимым

Забота о людях, связь между разными конфессиями и сферами жизни делает российский народ единым, мощным и непобедимым. Об этом 12 июня заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

«Как в прежние времена говорили, именно связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — всё это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом», — сказал Путин.

Ранее, в воскресенье, глава государства поздравил россиян с Днем России. Он отметил, что сейчас им важно быть сплоченными.

Также президент провел в Кремле церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год. Так, звезду Героя труда получили режиссер Никита Михалков, дирижер Юрий Башмет. Лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства стали директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Госпремии РФ в области науки и технологий за 2021 год были присуждены академикам РАН Александру Арчакову и Андрею Лисице. Также лауреатом премии стал главный конструктор, заместитель гендиректора ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» Владимир Травуш. Третьими лауреатами стали академики РАН Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности была награждена Елизавета Олескина, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

9 июня российский лидер назвал демографию первой задачей государства. По его словам, жителей России должно быть больше, и при этом они непременно должны быть здоровы.

Ранее, 4 мая, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Александр Рудаков заявил, что в российском обществе отмечаются тектонические изменения. Он обозначил их как феномен сплочения: на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за Родину.