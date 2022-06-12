В Совфеде прокомментировали требование предоставить Украине ядерное оружие

Предоставление ядерного оружия Украине может повлечь большую беду, считает член Совета Федерации Андрей Климов. Об этом он заявил в воскресенье, 12 июня, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сейчас является депутатом Европарламента. По его словам, западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей Украины.

Как отметил Климов, Сикорский, по сути, предлагает нарушить соглашение о нераспространении ядерного оружия и осознанно занимается провокациями.

«Даже попытка чего-то подобного может навлечь такую беду, прежде всего на страны континентальной Европы, что никому, в том числе и Польше, мало не покажется», — подчеркнул сенатор.

Политик добавил, что в Польше сейчас крайне популярны милитаристские и русофобские идеи.

«У них иногда крышу сносит. Вот в данном конкретном случае очень наглядный пример, как сносит крышу», — добавил он.

По словам Климова, у Польше нет и не было ядерного оружия, а решение будет принято «точно не в Варшаве».

Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.

6 июня обозреватель немецкого портала Compact Вон Хильд написал, что поставки Украине американской ракетной системы HIMARS даже с боеприпасами малой дальности спровоцируют Киев использовать западное оружие на российской территории, что поставит страны НАТО, в первую очередь Германию, под угрозу ядерной войны.

В июне США одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км. Американский лидер отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. В то же время Вашингтон получил заверения Киева, что тот не станет применять передаваемые ракетные системы против целей, находящихся на территории России.

Комментируя поставку дальнобойного вооружения Киеву, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Он добавил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракеты для обстрелов территории РФ — «болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез».

В марте президент России Владимир Путин рассказал, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью была бы Россия. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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