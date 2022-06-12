ВС России обеспечили безопасность судоходства в Мариуполе

Российские военнослужащие в субботу, 11 июня, обезвредили 16 мин, пять из которых находятся в акватории порта в Мариуполе, сообщил 12 июня солдат Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Мотор», сообщают участники в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России.

Во время пресс-тура журналисты осмотрели акваторию порта на катере связи КСВ-67.

По словам российского военнослужащего , 11 июня было найдено и обезврежено 16 мин, из них пять — в акватории порта, а остальные — противодесантные мины на пляже.

«До конца сегодняшнего дня пляж будет полностью разминирован», — приводит его слова «РИА Новости».



Таким образом ВС РФ обеспечили безопасность судоходства в Мариуполе.

Ранее, 3 июня, стало известно, что судно типа «Славутич», груженное бухтами листового металла, прибыло в Ростов-на-Дону. Это было первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города от украинских вооруженных формирований. О том, что это судно вышло из порта Мариуполя, стало известно 31 мая. В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что часть судов в порту города перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот.