Экипаж фрегата ЧФ обстрелял «Калибрами» объекты инфраструктуры ВСУ

Экипаж фрегата Черноморского флота России выпустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня заявили в Минобороны России.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ракетами «Калибр» был уничтожен крупный склад американских и европейских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

Кроме того, истребительной авиацией были сбиты два украинских самолета Су-25 в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики (ДНР).

7 июня Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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