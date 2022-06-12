Карта спецоперации на Украине 12 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июня можно в материале «Известий».

По данным Минобороны России, за минувшие сутки в общей сложности были уничтожены установка ЗРК «Бук-М1», более 150 националистов, шесть танков, два самолета Су-25 и восемь беспилотников.

Кроме того, удалось перехватить две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». Также в районе населенного пункта Чортков в Тернопольской области уничтожен крупный склад вооружения, поставленного из США и стран Европы.

В свою очередь, посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ВСУ продолжают обстрелы западных районы Северодонецка. Передвижение по освобожденной части города ограничено, военные подразделения обеспечивают порядок и доставку гуманитарной помощи.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».











