Сейчас россиянам важно быть сплоченными. Об этом 12 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России — с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными», — сказал президент во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии.

Глава государства отметил ценность и силу вековых традиций и духовных устоев, которые крепли на протяжении всей российской истории и были оставлены предками в завещание.

«Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — подчеркнул Путин.

Ранее, 4 мая, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Александр Рудаков заявил, что в российском обществе отмечаются тектонические изменения. Он обозначил их как феномен сплочения: на давление с внешней стороны россияне отвечают патриотизмом и гордостью за Родину.

До этого, 8 апреля, был опубликован опрос ВЦИОМ. Он показал, что большинство респондентов (90%) уверены в ведении информационной войны против РФ в связи с проведением специальной военной операции. 61% опрошенных также заявил, что видел материалы, демонстрирующие действия России в негативном ключе.

Вместе с тем деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 78% участников опроса, а решение о проведении специальной военной операции — 74%.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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