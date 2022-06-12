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В Саратовской области катер наехал на двух женщин

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Фото: СК РФ
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В Саратовской области катер наехал на двух женщин. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 11 июня мужчина, не имея прав на управление маломерным судном, наехал на катере на двух женщин, находившихся в акватории Волги.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

«Возбуждено уголовное дело в отношении судоводителя 1988 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

3 мая на базе отдыха в Кировском районе Ленинградской области женщина упала с лестницы катера. При падении с лестницы она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы и гематомы лица. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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