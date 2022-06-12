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Российские военные уничтожили склад иностранных ПТРК в Тернопольской области

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Фото: ТАСС/Савицкий Вадим
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Ракетами «Калибр» уничтожен крупный склад американских и европейских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и артиллерийских снарядов в Тернопольской области. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что склад был уничтожен в районе населенного пункта Чортков.

Кроме того, истребительной авиацией были сбиты два украинских самолета Су-25 в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики (ДНР), также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 в районе Долгенькое Харьковской области.

«Калибрами» уничтожили склад с западным вооружением: Спецоперация 12 июня. Онлайн-трансляция
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«Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — пояснил Канашенков.

11 июня в Минобороны сообщили, что в районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки в ДНР.

7 июня Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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