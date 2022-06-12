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Волна радости: как проходит День России

Праздник отмечают по всей стране и за ее пределами
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Пара молодоженов после окончания торжественной церемонии бракосочетания на станции «Маяковская» Московского метрополитена
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
12 июня наша страна отмечает День России. Эта московская пара решила устроить себе двойной праздник, приурочив к памятной дате свое бракосочетание. Как проходят торжества в разных городах — в фотогалерее «Известий»
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Самую большую копию Знамени Победы развернули участники международного проекта "Непокоренные"
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Самую большую копию Знамени Победы развернули участники международного проекта «Непокоренные» в День России у стен Музея Победы на Поклонной горе. Размер знамени - 33 метра в ширину и 63 метра в длину, его площадь составляет 2022 квадратных метра
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Торжественная церемония закладки двух подводных лодок проекта 677
Фото: РИА Новости/Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
В Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония закладки двух подводных лодок проекта 677 «Вологда» и «Ярославль»
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самый большой флаг России в Мариуполе
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Молодая Гвардия «Единой России» и «Волонтерская Рота» развернули самый большой флаг России в Мариуполе
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Празднование Дня России в Мелитополе
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На главной площади Мелитополя в честь праздника подняли большой российский флаг
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Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Жителям Мелитополя в торжественной обстановке вручили российские паспорта
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Космонавты Роскосмоса
Фото: Роскосмос/Сергей Корсаков
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили соотечественников
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президент Владимир Путин вручил Государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год и золотые медали «Герой труда»
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Луганск. Поднятие флага
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Российский флаг торжественно подняли в Луганске
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Казань
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Казани прошел этнокультурный фестиваль «Национальное – актуальным». Это уникальная площадка, которая объединяет представителей творческой сферы, исполняющих фольклор разных народов в современном стиле и мастеров декоративно-прикладного искусства
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ДНР
Фото: Telegram-канал/@pushilindenis
Глава ДНР Денис Пушилин в День России вручил награды Донецкой Народной Республики военнослужащим армии Российской Федерации, которые участвуют в операции по освобождению Донбасса
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День России в Краснодаре
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В Краснодаре собрали государственный флаг из 50 тысяч бутонов роз
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Концерт в честь Дня России в Минске
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Накануне праздника День России отметили большим праздничным концертом с участием российских звезд в Минске Ведущие на праздничном концерте в честь Дня России в Минске.
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