Источник сообщил о попадании украинской ракеты на территорию завода в Херсонской области

Выпущенная со стороны Украины ракета «Точка-У» упала в ночь на 12 июня на территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом 12 июня рассказал источник в экстренных службах региона.

«Ракета «Точка-У» упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», — сказал он ТАСС 12 июня, информации о пострадавших нет.

Собеседник агентства отметил, что ракеты были выпущены со стороны украинских позиций.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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