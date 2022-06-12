Владелец McDonald's заявил о намерении увеличить сеть до 1000 точек

Владелец обновленного McDonald's, который теперь будет работать под названием «Вкусно — и точка», Александр Говор планирует расширить сеть до 1000 заведений за ближайшие пять-шесть лет. Об этом он сообщил в воскресенье, 12 июня, журналистам.

«Планы амбициозны, сеть — порядка 850 предприятий, в ближайшие пять-шесть лет планируем довести эту цифру до 1000», — заявил он.



По словам гендиректора сети ресторанов Олега Пароева, цены в ресторане планируется поменять, однако они будут доступными для потребителей.

«Сеть ресторанов может в перспективе повышать цены с учетом рыночной ситуации и стоимости продукции у конкурентов. При этом динамика будет спокойнее, чем в целом у других сетей быстрого питания», — подчеркнул Говор.

Официальное открытие ресторана состоялось ранее в этот день. В районе станции метро «Пушкинская» образовалась очередь из людей, желающих посетить сеть быстрого питания.

Днем ранее Говор заявил о своих планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю. По его словам, за полтора-два месяца будут открыты все 850 заведений сети. Заведения быстрого питания сначала откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Новым логотипом сети фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.