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На подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств

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Фото: Telegram-канал/@glava_brd
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На трансформаторной подстанции в Бердянске, где были взрывы и пожар, взрывных устройств не обнаружено. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Были два громких хлопка: предварительно, в результате короткого замыкания начался пожар, а в трансформаторах трансформаторное масло, оно реально взорвалось. <...> Взрывные устройства не обнаружены, сотрудники МЧС указывают причиной пожара, предварительно, короткое замыкание, но расследование продолжается», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что в Бердянске произошел взрыв. Также он опубликовал видео, на котором виден большой столб дыма.

Позднее городская администрация сообщила, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Отмечалось, что экстренными службами пожар был оперативно потушен. Уточнялось, что часть абонентов города находится без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы.

Приазовская часть Запорожья перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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