Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам, теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита — 14,9% годовых. Это следует из сообщения банка и информации на его сайте.

Максимальную доходность по вкладам в рублях снизили до 8%. Стать получателем такой ставки можно при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+» и при открытии вклада онлайн и на срок до четырех месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. При этом на срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7,5%, а на срок до года — 7%. В то же время Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт.

«С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки «СберПрайм+» — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тыс. и сроке кредита от года)», — говорится на сайте.

Ранее в этот день Банк России (ЦБ) снизил ключевую ставку до досанкционного уровня — 9,5% годовых.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил в беседе с «Известиями», что «кульбит», который совершила ключевая ставка Центробанка, состоялся ожидаемо. Он отметил, что экстренный взлет с 9,5 до 20% завершился ее «приземлением» к 9,5% всего спустя три с половиной месяца после начала специальной операции России по защите мирного населения Донбасса.

Как писали 6 июня «Известия», аналитики в целом ожидали и снижения на 1 п.п., и выхода на докризисный показатель в 9,5%. Принять такое решение ЦБ позволяют замедление инфляции и крепкий рубль, поясняли банковские аналитики. Смягчение монетарной политики сделает кредиты для предприятий и граждан более доступными — это будет способствовать трансформации экономики. Однако в финансовых организациях предупредили, что ставки по вкладам снизятся с нынешних двузначных значений.