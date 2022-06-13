События недели: ЧП в Берлине, жара в Москве и смертный приговор наемникам

На фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде создают граффити с изображением погибшего в ходе спецоперации по помощи Донбассу офицера, Героя России Дениса Зорина. Другие заметные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В московском метро запустили тематический поезд в честь 350-летия Петра I
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Фото: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Толпы мигрантов из мексиканской Тапачулы не оставляют попыток пересечь границу США, в то время как американские власти собрались в Лос-Анджелесе, чтобы в очередной раз обсудить вопросы миграции
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В рамках Пушкинского дня — в день рождения поэта 6 июня — в Мемориальной квартире на Арбате в Москве прошла специальная экскурсия. В этом доме накануне свадьбы Александр Сергеевич устроил мальчишник, сюда же привез после венчания молодую жену
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Фото: REUTERS/Heo Ran
Южная Корея отметила 6 июня День памяти, приуроченный к подписанию перемирия, положившего конец Корейской войне 1950–1953 годов. Корейцы поминают погибших во время войны солдат и мирных жителей, отдавших свои жизни за страну
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
На Западном берегу реки Иордан, территории, оккупированной Израилем в ходе Шестидневной войны, палестинцы снова устроили протесты против израильских поселений. Солдаты применяют силу и слезоточивый газ
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Фото: REUTERS/NurPhoto/WIktor Szymanowicz
Пока члены Консервативной партии Великобритании решали судьбу премьера Бориса Джонсона, погоревшего на коронавирусных вечеринках во время локдауна, на улицах проходили демонстрации. В итоге глава правительства отделался легким испугом и сохранил свой пост
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
В гонконгской гавани Виктория появился гигантский тираннозавр — его высота 4,6 метра, а длина 12 метров
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
Более 2 тыс. человек пришлось эвакуировать из испанского города Бенахавис из-за угрозы распространения лесного пожара, вспыхнувшего в горах
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
В Берлине появился стихийный мемориал на том месте, где водитель врезался в толпу прохожих, — 14 школьников были ранены, их учительница погибла
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
После долгой холодной весны в Москву наконец пришло настоящее жаркое лето — столбики термометров в тени поднялись до отметки в 28 градусов
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В освобожденном Мелитополе и окрестностях возобновились продажи знаменитой местной черешни
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Суд ДНР вынес смертный приговор иностранным наемникам Шону Пиннеру, Саадуну Брагиму и Эйдену Эслину, воевавшим в рядах украинских боевиков и сдавшимся в плен на «Азовстали»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Союзные силы почти завершили освобождение Северодонецка. Остатки подразделений ВСУ блокированы на территории завода «Азот»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Погрузка зерна на иностранное судно в Ростовском международном порту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Открытие новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Москве на Пушкинской площади
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Церемония открытия бронзового бюста народного артиста СССР Василия Ланового в городе-герое Керчи ко Дню России
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
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