Что нельзя делать на Троицу в 2023 году

Троица — один из важнейших праздников православного календаря. В 2023 году он выпадает на 4 июня.

Троицин день, Пятидесятница — пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, День сошествия Святого Духа, или Духов день, — такие названия имеет дата. И еще одно народное — Зеленое воскресенье, так как дома и храмы принято украшать зеленой травой и цветами.

Троица 2023 года — что нельзя делать, традиции

Многие традиции и запреты имеют языческие корни и до наших дней не дошли. Например, купание в водоемах и прогулки по лесу, чтобы «русалки на дно не утянули». В истории остались гадание на травах-оберегах, вождение хороводов, плетение венков из травы и пускание их по реке.

Есть у воцерковленных людей правила, которые не потеряли актуальность.

Запрещено желать зла, сквернословить, гневаться, злорадствовать, употреблять алкоголь.

На кладбище на Троицу ходить не принято. Сделать это следует накануне, в Троицкую родительскую субботу.

Что касается работы по дому, тут священнослужители поясняют: если есть возможность отложить дела, то хорошо. Если задача не терпит отлагательств — ничего греховного не случится. Главное, чтобы это не мешало походу в храм.

Праздник необходимо провести по-христиански — в помощи и заботе о ближнем, благотворительности, спокойном отдыхе в кругу семьи, тихой молитве.

Полный список выходных в 2023 году — в материале «Известий».