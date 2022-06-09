В Кремле прокомментировали отставку правительства ДНР

В Кремле рассчитывают, что новые назначенцы в правительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) внесут свой вклад в работу по восстановлению и налаживанию мирной жизни. Об этом 9 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с уважением относимся к решениям главы ДНР и рассчитываем, что новые назначенцы внесут свой вклад в работу по восстановлению, налаживанию мирной жизни и переходу на траекторию развития», — сказал он.

Отвечая на вопрос том, могут ли в перспективе российские чиновники занять посты в освобожденных районах, Песков подчеркнул, что будущие назначения будут зависеть от выбора местных жителей.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Новым председателем правительства ДНР назначен Виталия Хоценко. Первым замруководителя администрации главы ДНР стал бывший первый замглавы Ульяновской области Александр Костомаров, а заместителем председателя правительства ДНР — Евгений Солнцев. Ранее Солнцев занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ.

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