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В ОАЭ предрекли небывалый кризис при отказе от российской нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мазруи заявил об опасности для всего мира в случае отказа от энергоресурсов из России. Об этом он заявил 8 июня на форуме в Иордании.

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«Мы надеемся, что в Европе не будут думать, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. Потому что если это произойдет, то пойдет речь о беспрецедентном кризисе», — цитирует Мазруи Al Arabiya.

Министр нефти также отметил, что в настоящее время ОПЕК+ не занимается увеличением объемов добычи нефти. По его словам, существует отставание в 2,6 млн баррелей в сутки от целевого уровня.

Кроме того, Мазруи рассказал о переговорах с Германией и другими странами о поставках природного газа.

8 июня цена нефти Brent поднялась выше $124 впервые с марта. На максимуме августовские фьючерсы достигли $124,21 за баррель. Июльские контракты остановились на отметке $122,93. При этом глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр спрогнозировал цену нефти на уровне $150.

В этот же день стало известно о переговорах США с Европой по вопросу сокращения доходов России от продажи нефти. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российских энергоносителей на мировые рынки, однако настаивает на снижении цен.

В марте США заявили о полном отказе от российской нефти и газа. Евросоюз вслед за Вашингтоном объявил о планах снизить энергозависимость от РФ. В частности, в рамках шестого пакета антироссийских санкций было принято решение о частичном эмбарго на нефть. Однако, как отметили эксперты, Россия сможет перенастроиться с европейского на азиатский рынок сбыта, а от снижения поставок не потеряет в доходах, так как цены на энергоресурсы на фоне отказов Запада от них только растут.

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